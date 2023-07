Sturm beschädigte Dach der Burg Güssing

Der Gesamtschaden beläuft sich im gesamten Burgenland laut der Hagelversicherung auf rund 300.000 Euro – mehr dazu in Sturm knickte Bäume und Strommasten um. Auch das Dach der Burg Güssing wurde durch den heftigen Sturm beschädigt. Zwischen 60 und 70 Quadratmeter an Dachfläche sei weggeflogen. Man habe die Kunstwerke in Sicherheit gebracht und im Anschluss provisorisch das Dach mit einer Plane abgedeckt, so Feuerwehrkommandant Mario Unger.

Stadtfeuerwehr Güssing

Keine der Kunstwerke wurde beschädigt, bestätigte Burgmanager Gilbert Lang auf Nachfrage des ORF Burgenland. Die Burg ist wie gewohnt geöffnet, nur der große Rittersaal ist derzeit gesperrt.