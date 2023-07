Stolze Sieger im Burgenland empfangen

Das Burgenland war mit vierzehn Medaillen aus österreichischer Sicht das erfolgreichste Bundesland bei den Special Olympics World Games in Berlin – mehr dazu in Burgenland holt so viele Medaillen wie kein anderes Bundesland. Dementsprechend gut war die Stimmung am Freitagabend, als die Sportlerinnen und Sportler im Rahmen des offiziellen Empfangs stolz ihre Medaillen präsentierten konnten.

Bestleistungen wurden übertroffen

Es sei sehr schön gewesen und er habe sich sehr über den ersten Platz gefreut, so Gold-Medaillen-Gewinner Thomas Nagy vom Team Dornau. Wenn er seine zwei Medaillen sehe, dann habe er all seine Erwartungen übertroffen, so der zweifache Medaillen-Gewinner Andre Kowald vom Team pro mente. Von den vierzehn Medaillen, die die burgenländischen Sportlerinnen und Sportler bei den Special Olympics World Games holten, glänzen drei in Gold.

Special Olympics Burgenland/Sebastian Koller

Die burgenländischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer hätten in jeder Sportart, in der sie angetreten seien, auch Medaillen geholt. Außerdem hätte jeder Einzelne seine Bestleistungen aus den Trainings überboten, so Trainer Sebastian Koller. Es sei wichtig, den Sportlerinnen und Sportlern gegenüber eine gewisse Wertschätzung zu zeigen, denn sie würden das Land repräsentieren und vierzehn Medaillen sei eine tolle Bilanz, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

„Es war eine große Party“

Rund 7000 Sportlerinnen und Sportler aus der ganzen Welt waren bei den World Games dabei. Die Reise nach Berlin zahlte sich aber nicht nur aus sportlicher Sicht aus. Es sei das größte, was die Sportlerinnen und Sportler und auch die Trainer erreichen könnten. Die ganze Welt treffe sich zu einer großen Party, so Special Olympics Burgenland Koordinator Ernst Lueger. Die Special Olympics World Games in Berlin werden wohl allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben.