Chronik

Flüchtlingsaufgriff: 46 Personen befanden sich in Lkw

Beim Grenzübergang in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) hat ein Flüchtlingsaufgriff für einen Rettungseinsatz gesorgt. In einem Lkw hatten sich am Samstag laut einem Polizeisprecher 46 Personen befunden. Drei Menschen wurden in Krankenhäuser gebracht, sie waren am Sonntag wohlauf.