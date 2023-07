Rettungseinsatz nach Flüchtlingsaufgriff

Laut Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) wurden vier Menschen aufgrund von Erschöpfung in Krankenhäuser gebracht. Die Landespolizeidirektion Burgenland sprach auf APA-Anfrage davon, dass es am Samstag zu mehreren Aufgriffen von Flüchtlingen gekommen sei. Entsprechende Rettungseinsätze seien aufgrund der Temperaturen nichts Außergewöhnliches. Es gebe einen Zusammenhang mit einem Lkw, aber noch stünde nicht fest, ob sich die Flüchtlinge im oder außerhalb des Lkws befunden hätten, hieß es von der Landespolizeidirektion gegenüber dem ORF Burgenland.

Auch Notarzthubschrauber im Einsatz

Seitens der LSZ wurde ein Rettungseinsatz in Nickelsdorf bestätigt. Eine Person sei per Notarzthubschrauber in das Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen worden. Drei weitere Menschen wurden per Rettung in die Krankenhäuser Frauenkirchen und Kittsee abtransportiert.