Feuer bei Zirkus durch Kabelbrand ausgelöst

Zwei Tage nach dem Brand bei einem Zirkus in Kleinhöflein ist von dem Wohnwagen nur noch wenig übrig. Kostüme, Requisiten und Wertgegenstände einer siebzehnjährigen Artistin sind bei dem Feuer vollständig verbrannt – mehr dazu in Zirkuswagen in Brand. Die Brandursache dürfte mittlerweile feststehen, sagte Nicolas Spindler vom Circus Vegas gegenüber dem ORF Burgenland. Ein Kabelbrand dürfte laut Spindler wohl der Auslöser gewesen sein.

Rund 100.000 Euro Schaden

Die siebenköpfige Zirkusfamilie aus Deutschland geht von einem Schaden von rund 100.000 Euro aus. Eine Vollkaskoversicherung haben sie für ihre Ausrüstung und Wagen nicht abgeschlossen. „Wir haben jetzt mit der Versicherung gesprochen und es sieht gar nicht gut aus. Sie sagen, dass es sich um höhere Gewalt handle, und da können sie nichts machen“, so Spindler.

Wochenend-Vorstellungen mussten abgesagt werden

Neben dem Wagen hat am Samstag auch das Zelt Feuer gefangen. Alle Vorstellungen am Wochenende mussten deshalb abgesagt werden. Am Montag sollen Statiker prüfen, ob die Zirkusfamilie am kommenden Wochenende in Kleinhöflein wieder auftreten darf. Zumindest ein geplantes Ferienlager kann derzeit im Zirkuszelt stattfinden.