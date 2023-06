Burgenland Energie senkt Strompreis

Alle Haushaltskundinnen und Kunden können den neuen Tarif unabhängig von ihren bisherigen Bindungen online abschließen. Er gelte sowohl für Bestands-, als auch Neukunden, hieß es von der Burgenland Energie. Bei dem neuen „Optima12 Unabhängig 2.0“ gelte ein Netto-Verbrauchspreis von 18,90 Cent pro Kilowattstunde, so Burgenland Energie-Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma. Diesen Preis könne man weiter auf netto 15,94 Cent pro Kilowattstunde senken, wenn man sich für die Onlineabwicklung von Zahlungen und Schriftverkehr entscheide, so Sharma. Dies sei auf ein Jahr garantiert. Der neue Stromtarif soll ab 3. Juli, vorausgesetzt es erfolgt die rechtzeitige Freigabe der E-Control Regulierungskommission, auf der Website abzuschließen sein.

Preissenkungen auch für Gemeinden und KMUs

Auch für Gemeinden und KMUs werden die Strompreise – unabhängig von bisherigen Bindungen – auf 17,50 Cent pro Kilowattstunde gesenkt. Damit biete man auch hier in der Energiekrise Preissicherheit für ein ganzes Jahr, so Sharma. Die Burgenland Energie verkündete zudem auch eine Preissenkung für Alttarife. Die Preise bei den Tarifen Optima Basis, Comfort und Premium werden demnach um rund die Hälfte gesenkt. „Die Energie Allianz folgt hier dem konsequenten Ziel, auf regionale Unterschiede und Möglichkeiten einzugehen und damit können wir im Burgenland die Preise deutlich nach unten drücken", so Sharma.

Auch Gaspreise sollen gesenkt werden

Noch vor der kommenden Heizperiode sollen auch die Gaspreise gesenkt werden. "Für den Weg mancher Billiganbieter, Gaspreise im Sommer zu senken und vor der Heizperiode wieder zu erhöhen, sind wir nicht zu haben. Unsere Aufgabe ist es nicht mit den Preisen- und der Versorgungssicherheit der Burgenländer und Burgenländerinnen zu spekulieren“, sagte Sharma. "Wir wollen, dass sich die Menschen in unserem Bundesland das Leben leisten können. Zugang zu Strom und Heizen darf niemals Luxus sein“, sagte dazu auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).