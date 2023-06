Gegen Bodenversiegelung: Konferenz in Wien

Knapp zwei Jahre lang ist an der gemeinsamen Bodenstrategie gearbeitet worden. Am Dienstag soll sie bei der österreichischen Raumordnungskonferenz beschlossen werden. Allerdings ließ Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) vor der Konferenz damit aufhorchen, dass er „klare Zielvorgaben“ für die Strategie haben will. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) will dagegen den bisherigen Vorschlag diskutieren. Burgenlands Vertreter in der Konferenz, Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ), hofft auf eine Einigung.

„Ich denke, dass es wirklich eine gute Bodenstrategie ist, auf der man natürlich noch weitere Maßnahmen aufsetzen muss, natürlich noch geschärft diverse Ziele definieren muss. Aber ich bin auch der tiefsten Überzeugung, dass das pro Land auch unterschiedlich sein wird. Jedes Land hat seine andere und unterschiedliche Herausforderungen und ich bin doch ein wenig erstaunt, dass man einen Tag vor einer Konferenz dann über Medien erfährt, dass man noch etwas hinzufügen soll. Das hätte man schon die letzten eineinhalb Jahre machen können“, so Dorner.

Kritik an Businesspark in Nickelsdorf

Beim Thema Bodenversiegelung kritisieren die Grünen im Burgenland, den geplanten Businesspark in Nickelsdorf – auch weil es bereits der dritte im Bezirk Neusiedl ist – mehr dazu in Grüne: Kritik an geplantem Businesspark Nickelsdorf.

Dorner weist die Kritik zurück: „Da würde ich den Grünen empfehlen, den WWF-Bodenreport zu lesen, wo ganz klar und explizit herauskommt, dass Interkommunalität der richtige Weg ist, den wir klarerweise auch im Burgenland eingeschlagen haben.“

Man werde sich darum kümmern, die Ziele beim Bodenverbrauch zu erreichen, aber Raumplanung solle nicht blockieren und auch etwas ermöglichen, so Dorner.