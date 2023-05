Innovationspreis: Kreative Ideen gesucht

Das Burgenland sucht wieder die ideenreichsten Köpfe. Zum 29. Mal zeichnen die Wirtschaftsagentur und die Wirtschaftskammer besonders innovative Produkte, Verfahren und Dienstleistungen mit dem Innovationspreis aus. Die Kriterien zur Einreichung sind einfach: Die Projekte wurden in burgenländischen Unternehmen entwickelt und haben bereits erste Erfolge auf dem Markt erzielt.

ORF

Einreichfrist läuft noch bis 10. September

Letztes Jahr war ein Indoorfarming-Unternehmen aus Oberwart Hauptpreisträger – mehr dazu in Wasabi aus Indoor-Farm in Oberwart. Der Sieger wird für den Staatspreis Innovation in Wien nominiert und erhält ein Preisgeld von 5.000 Euro. Bis zum 10. September können Unternehmen ihre Projekte einreichen.