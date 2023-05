Bei der Erstkommunion in Ritzing (Bezirk Oberpullendorf) waren am Sonntag sieben Kinder mit dabei. Monatelang haben Kinder und Eltern auf diesen Tag hingefiebert, am Sonntag war es soweit.

ORF

Den Geschmack junger Menschen zu treffen, fällt der Kirche zunehmend schwer. Der Ritziger Dechant Janusz Jamroz glaubt aber daran, dass es solche Bilder aber auch in ferner Zukunft noch geben wird. „Meiner Meinung ist das Etwas, das ganz wichtig ist. Es ist etwas, wo die Kinder sich beheimatet fühlen in der Kirche“, so Dechant Jamroz.

Die Kinder und deren Eltern über die Erstkommunion

Nicht bei allen Kindern wird die Verbindung zur Kirche nach der Erstkommunion weiterbestehen. Manche von ihnen wird sie aber wohl ein Leben lang begleiten.