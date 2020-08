Religion

Erstkommunion mit Coronavirus-Regeln

Die Coronavirus-Pandemie hat heuer auch in der Kirche für ein Terminchaos gesorgt. Firmungen und Erstkommunionsfeiern mussten verschoben werden – in den allermeisten Fällen vom Frühling rein in den Herbst. Am Sonntag wurde die Erstkommunion in Großpetersdorf gefeiert. Sämtliche Abstandsregeln wurden eingehalten, auch weil das Wetter gepasst hat.