FH-Projekt will für Pflegeberuf begeistern

Angemessene Pflege bedeute mehr als „satt und sauber“, sondern es brauche Zuwendung, forderte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Mittwoch bei einer Pflegeenquete des Bundesrates – mehr dazu auch in Pflege: Reformmittel sollen dauerhaft abgesichert werden.

Befragung in den Diakonie-Pflegeheimen im Süden

Das neue Projekt von FH Pinkafeld und der Diakonie Südburgenland geht genau in diese Richtung. Innerhalb von zwei Jahren sollen Studentinnen und Studenten der FH Burgenland in den Pflegeheimen der Diakonie Südburgenland die Bedürfnisse in der Pflege erheben. Befragt werden das Pflegepersonal, die Heimbewohnerinnen und Heimbewohner sowie auch ihre Angehörigen. „Wir haben das Projekt ins Leben gerufen aufgrund der Alterung der Bevölkerung, des Personalmangels in diesem Bereich und weil das Thema Wertschätzung von zentraler Bedeutung ist“, erklärte die Projektleiterin der FH Burgenland, Magdalena Thaller-Schneider.

Nemeth: Pflegekräfte sind auch Seelentröster

In den Pflegeeinrichtungen der Diakonie Burgenland können aufgrund von Personalmangel bereits jetzt 16 Betten nicht belegt werden. Der Pflegedienstleiterin der Diakonie, Margit Nemeth, geht es um eine qualitätsvolle Pflege. Das Wichtige und Schöne am Pflegeberuf sei auch die Beziehungsarbeit. Das seien dann die berührenden Momente, die man erlebe. Denn Pflegekräfte führten nicht nur die körperliche Pflege durch, sondern seien auch Seelentröster, Geschichtenerzähler und manchmal auch Streitschlichter, so Nemeth.

Die Diakonie Südburgenland und die FH Burgenland möchten mit dem Projekt „Wertschätzung Mensch“ nicht nur den Pflegerinnen und Pflegern und den Bewohnerinnen und Bewohnern der Einrichtungen eine Stimme geben, sondern es geht vor allem darum, mehr Menschen für den Beruf zu begeistern.