Pflege: Reformmittel sollen dauerhaft abgesichert werden

Initiiert wurde die parlamentarische Enquete von Bundesratspräsident Günter Kovacs (SPÖ). Bei der Veranstaltung wurde der drohende, akute Personalmangel in der Pflege als eine der größten Herausforderungen benannt. Bis zu 75.000 Pflegerinnen und Pfleger werden bis zum Jahr 2030 fehlen, wurde mehrfach gewarnt. Es werde daher notwendig sein, Personal im Ausland zu rekrutieren, sagte auch Sozialminister Rauch. „Wir brauchen, um attraktiv zu sein, eine Willkommenskultur. Wenn wir nicht den Eindruck vermitteln und den Arbeitskräften, die wir brauchen, das Gefühl geben, dass wir sie nicht nur brauchen im Sinne von benutzen, sondern dass sie willkommen sind, dann werden wir scheitern“, so Rauch.

ORF

Auch Doskozil für gezielte Zuwanderung

Man stehe schon jetzt in einem Wettbewerb mit anderen europäischen Ländern, wo ebenfalls viel Personal in der Pflege fehle. Für gezielte Zuwanderung sprach sich danach auch Landeshauptmann Doskozil aus, inklusive Pflegeausbildung und einjährige Sprachkurse. Doskozil warb für das burgenländische Pflegemodell und die Pflegeanstellung und sieht hier Handlungsbedarf.

Das burgenländische Modell werde nicht nur in der „klassischen Pflege von älteren Menschen“ sehr stark angenommen, sondern auch im Bereich der Betreuung von Familienmitgliedern mit Behinderungen, so Doskozil. Das habe man anfangs nicht in dieser Form auf dem Radar gehabt. Hier brauche es eine Weiterentwicklung, so der Landeshauptmann.

ORF

Zufrieden zeigte sich Doskozil über eine Ankündigung des Sozialministers. Die Gehaltserhöhungen des Pflegepersonals im Zuge der Pflegereform im Vorjahr war bisher nur befristet finanziert. Rauch kündigte bei der Enquete nun an, dass die Finanzierung dauerhaft abgesichert werden soll und zwar im Zuge der Finanzausgleichs Verhandlungen, die derzeit laufen – mehr dazu in news.ORF.at.