Politik

Dunst bei Selenskyj-Rede in Kiew

Seit Dienstag ist Landtagspräsidentin Verena Dunst (SPÖ) in der Ukraine unterwegs. Am Donnerstag stand ein Treffen mit Regionalvertretern in Kiew auf dem Programm. An dem Treffen nahm auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teil.