Weitere Hilfsgüter für die Ukraine

Übergeben wurden drei Busse und medizinisches Gerät. Die Hilfsgüter sollen von Uschhorod weiter in die Region Kiew gebracht werden. Die Busse sollen dort für Schülertransporte verwendet werden. Das medizinische Gerät stammt aus früheren Beständen der KRAGES.

Doskozil bedankt sich für Hilfsbereitschaft

„Die Menschen in der Ukraine befinden sich durch den Krieg und den nahenden Winter in einer sehr schwierigen Lage. Viele sind gezwungen, sich unter widrigsten Umständen um das Nötigste zu bemühen, damit sie überleben können. Mit den Sachgütern und finanziellen Mitteln, welche hier zur Verfügung gestellt wurden, können wir Hilfe leisten, wo sie besonders dringend benötigt wird“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) in einer Aussendung. Der Landeshauptmann bedankte sich bei den Burgenländerinnen und Burgenländern für ihre Spendenbereitschaft.

Das Burgenland hat seit dem Kriegsausbruch schon einige Hilfstransporte in die Ukraine organisiert und auch Flüchtlinge ins Land gebracht – mehr dazu in Ukraine-Enquete: Hilfe kommt an.