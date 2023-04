Baustart beim Haydn Konservatorium

Es war ein besonderer Tag für das Joseph Haydn Konservatorium. Nach erfolgreicher Akkreditierung zur Privathochschule kann nun mit dem Umbau des Hauses begonnen werden, inklusive feierlicher Baustelleneröffnung durch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Er bezeichnete das Haydnkonservatorium als „kulturpolitisches Aushängeschild“ und eine „ganz wesentliche Bildungseinrichtung für das Burgenland“.

Kosten: 4,5 Millionen Euro

Gerhard Krammer, Direktor des Haydnkonservatoriums, sprach von einem „wunderschönen Tag“ für die Einrichtung. Insgesamt wird das Haus um 4,5 Millionen Euro saniert, um- und ausgebaut. Für 280 Studentinnen und Studenten und 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter soll Raum geschaffen werden, sagte Geschäftsführer Franz Steindl. Ein 400 Quadratmeter großer Bereich werde neu gebaut. In diesem Bereich sollen neue Musikzimmer und ein kleiner Konzertsaal entstehen. „Damit haben wir auch den Hof überdacht und können in Zukunft auch Hofkonzerte geben“, so Steindl.

„Telefon läutet in einer Tour“

Auch klimatechnisch werde das Gebäude auf den neuesten Stand gebracht. So soll es eine Photovoltaik-Anlage und E-Ladestationen geben. Das Interesse an der neuen Hochschule sei enorm, sagte Krammer. „Seit wir die Meldung bekommen haben, dass wir die Akkreditierung als Privathochschule geschafft haben, läutet das Telefon wirklich in einer Tour. Es kommen sehr viele ehemalige Studierende, die vor kurzem abgeschlossen haben, die schon länger hier am Haus studiert haben und wollen diesen akademischen Abschluss jetzt nachmachen, seien es Bachelor- oder Bachelor-Master-Studien. Das ist großartig. Und genau deswegen haben wir es gemacht“, so Krammer.

Während der Umbauarbeiten nützt das Haydnkonservatorium Räumlichkeiten im Haus der Begegnung in Eisenstadt. Die Bauarbeiten sollen noch bis Februar 2024 dauern.