Zigarettenasche löste Brand in Fast Food-Lokal aus

Es war Zigarettenasche, die den Brand in einem Fast Food Lokal in Oberwart in Oberwart auslöste. „Der Brand ist von einem angebauten Lagerraum ausgegangen. Der Lagerraum dient auch dazu, Müll und Abfälle zu lagern – aber auch Reinigungsmittel. Es ist dort Asche von Zigaretten die Ursache des Brandes. Die Ermittler gehen auch davon aus, dass hier keine Brandstiftung vorliegt oder dass eventuelle Arbeiten, die gerade im Lokal stattfinden, Brandursache sind. Die Brandursache ist jetzt ermittelt, aber die Ermittlungen der Polizei laufen natürlich weiter, um den ganzen Sachverhalt endgültig zu klären“, so der Sprecher des Landespolizeikommandos Burgenland Helmut Marban.

Renovierungsarbeiten im Gastraum

Der Gastraum des Lokals war wegen Renovierungsarbeiten gesperrt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Als die Stadtfeuerwehr in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei dem Fast Food-Restaurant eingetraf, standen Teile des Gebäudes bereits unter Vollbrand – mehr dazu in Großbrand in Fast-Food-Lokal in Oberwart.

Lokal schwer beschädigt

Lagerraum, Kühlraum und Küche sind vollständig ausgebrannt. Der Gastraum sei durch die Rauchentwicklung ebenfalls schwer beschädigt, so die Polizei. Wann und ob das Fast Food-Lokal in Oberwart wieder geöffnet werden kann, sei noch nicht klar, so der Betreiber. Zunächst soll das Schadensausmaß festgestellt werden.