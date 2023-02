Chronik

Großbrand in Fast-Food-Lokal in Oberwart

In der Nacht auf Sonntag ist in einem Fast-Food-Lokal in Oberwart ein Feuer ausgebrochen. Die Stadtfeuerwehr Oberwart und die Freiwillige Feuerwehr Unterwart waren mehrere Stunden im Einsatz. Die Brandursache ist noch unklar, verletzt wurde niemand.