Spezialmaschinen aus Marz

Ausgezeichnet wurde das Unternehmen für eine Anlage, die Gipskartonplatten vollständig recyclen kann. Hierbei sei die Herausforderung gewesen, den Papieranteil im Gips entsprechend zu reduzieren, um die Stabilität des Gipses gewährleisten zu können, erklärte Günter Sinawehl.

Von Plastiktrennung bis zu Kartoffelchips

Die Spannweite der Maschinen, die in Marz geplant und produziert werden, ist groß. Eine Spezialanfertigung etwa ist für die Plastiktrennung und kann pro Stunde zwischen 100 und 200 Kubikmeter Plastikmüll in die einzelnen Komponenten trennen. Die Anlage schaffe es zwischen Plastikfolien und Plastikflaschen zu unterscheiden und diese dementsprechend zu sortieren, so Sinawehl.

Eine andere Anlage etwa verarbeite Abfallprodukte, die bei der Kartoffelchipserzeugung entstehen, zu Tierfutter. Dabei sei es laut Sinawehl gezielt darum gegangen, einen Weg zu finden, wie man Abfallprodukte noch gezielt weiterverarbeiten könne, um sie sinnvoll zu nützen. Der Exportanteil der Firma Sinawehl Umwelttechnik liegt bei ungefähr 30 Prozent. Die 17 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund zwei Millionen Euro.