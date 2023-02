Badminton: Wraber zum sechsten Mal Staatsmeister

Luka Wraber untermauerte bei der Staatsmeisterschaft in Wien, dass er die unangefochtene Spitzenkraft im österreichischen Badminton ist. Der 32-jährige gewann die Staatsmeisterschaft ohne Satzverlust. „Die Freude über den Sieg ist sehr groß. Obwohl ich schon fünf Mal Staatsmeister war, ist gewinnen immer geil“, so Wraber.

Wraber wünscht sich höhere Konkurrenz

Auch wenn Titel Nummer sechs noch genauso viel Freude bereitet wie die fünf Erfolge davor, würde sich Wraber mehr heimische Konkurrenz wünschen. Der 32-jährige steht derzeit auf Rang 100 in der Badminton-Weltrangliste. Sein Final-Gegner bei der Staatsmeisterschaft, der Niederösterreicher Wolfgang Gnedt, liegt auf Platz 166. „Das ist ein Riesenunterschied zwischen mir und den anderen Spielern. Ich würde mir wünschen, so professionell trainieren, dass die Ziele im internationalen Sport liegen“, so Wraber.

Für Luka Wraber geht es nun international weiter. Ab Mai startet bereits die Qualifikation für die olympischen Spiele 2024 in Paris. Ende Juni finden in Polen die Europaspiele statt, für die Wraber qualifiziert ist.