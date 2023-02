Chronik

Erneuter Ölaustritt beim Kraftwerk in Neumarkt an der Raab

Am Freitagvormittag hat es erneut einen Ölfilm auf der Raab, ausgelöst durch das Stromkraftwerk in Neumarkt an der Raab (Bezirk Jennersdorf) gegeben. Ein Spaziergänger, der den Ölfilm bemerkte, verständigte daraufhin ein Naturschutzorgan.