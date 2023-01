Gläser für Burgenland Wein gekürt

Im Martinschlössel in Donnerskirchen widmete sich eine 22-köpfige Jury der Frage: Aus welchem Glas schmecken die typischen Weine aus dem Burgenland am besten? Verkostet wurden Welschriesling, Grüner Veltliner und Chardonnay bei Weißweinen, sowie Zweigelt, Blaufränkisch und Cuvees bei den Rotweinen. Winzerinnen und Winzer, Journalisten und Weinexperten haben aus 14 unterschiedlichen Stielgläsern ihre beiden Favoriten herausgekostet.

Bewertung von Geruch und Geschmack aus Gläsern

Zu bewerten waren in zwei Durchgängen jeweils der Geruch und der Geschmack der ausgewählten Weine in jedem Glas. Unter Anleitung von Christian Zechmeister, Geschäftsführer des Weintourismus, und Christian Kraus, Verkaufsleiter von Riedel-Glas, wurden schließlich mit großer Mehrheit die Siegergläser gekürt. Bei den Weißweinen hat sich das Gastronomie-Champagner-Weinglas durchgesetzt und bei den Rotweinen das Syrah/Blaufränkisch-Glas. Diese beiden Weingläser werden in Zukunft bei allen Veranstaltungen des Weintourismus und des Landes eingesetzt.

98 Falstaff-Punkte für Jahrhundertwein

Auch der sogenannte Jahrhundertwein wird aus diesen Gläsern serviert werden. Dieses Cuvee-Projekt, mit den vier besten Rotweinen 2021 der Winzer Scheiblhofer, Prieler, Gesellmann und Kopfensteiner, wird ab Herbst verfügbar sein. Bei einer Fassweinverkostung hat der Wein bereits 98 Falstaff-Punkte bekommen. Für diesen Wein läuft derzeit der Vorverkauf – Jahrhundertwein: Vielversprechende Fassprobe.