Jahrhundertwein: Vielversprechende Fassprobe

Die Jahrhundert-Cuvee wurde von vierTopwinzern aus den Sorten Blaufränkisch und Zweigelt kreiert: Das Weingut Scheiblhofer steht für die Region Neusiedlersee Seewinkel, das Weingut Prieler für den Leithaberg, das Blaufränkischland-Mittelburgenland vertritt das Weingut Gesellmann und den Eisenberg bringt das Weingut Kopfensteiner ein.

ORF

„Es spiegelt sich das gesamte Burgenland in dem Projekt wieder. Das gesamte Burgenland wollten wir auch im Topsegment überall mitnehmen. Jeder Winzer hat hier die Trauben aus dem besten Weingarten seines Betriebs genommen. Das ist etwas Einzigartiges“, sagt Christian Zechmeister, Geschäftsführer des Weintourismus Burgenland.

6.000 0,75-Flaschen und 600 Magnumflaschen

Gelesen wurden die Trauben 2021, also zum 100-Jahre-Burgenland-Jubiläum. Nun konnten die ersten vielversprechenden Fassproben verkostet werden. „Es ist ein Jahrhundertwein: Jeder, der in den Genuss kommen wird, in spätestens einem Jahr diesen Wein aufmachen zu können, der wird das so erleben und bestätigen“, so Herbert Oschep, Obmann des Weintourismus Burgenland.

ORF

Auf den Markt kommen soll der Wein nächstes Jahr. Abgefüllt werden 6.000 0,75 und 600 Magnumflaschen. Besonders soll auch das Etikett sein. Derzeit läuft eine Ausschreibung unter Künstlern mit Burgenland Bezug. Den Wein kann man sich ab sofort sichern und der Preis pro Flasche beträgt 123 Euro.