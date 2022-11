Teilnehmerrekord bei Kurs für Pflegeeltern

Vor einem Jahr hatte das Land angekündigt – analog zum Anstellungsmodell für pflegende Angehörige – auch Pflegeeltern anzustellen, und zwar über die Pflegeservice Burgenland GmbH – mehr dazu in Land Burgenland stellt Pflegeeltern an. In den vergangenen Wochen legten 27 Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Grundstein für ihr Leben als Adoptiv- und Pflegeeltern und schlossen die Ausbildung erfolgreich ab.

Schneemann: Wichtige Arbeit für Gesellschaft

Man habe noch nie so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie in diesem Kurs gehabt, sagte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Adoptiv- und Pflegeeltern leisteten eine enorm wichtige Arbeit für die Gesellschaft, indem sie Kindern Halt und ein Zuhause gäben.

Voraussetzungen für Anstellung

Voraussetzungen für die Anstellung als Adoptiv- und Pflegeeltern – die maximal vier Kinder betreuen dürfen – sind: ein Hauptwohnsitz im Burgenland, die Betreuung von burgenländischen Pflegekindern und eine Bestätigung der Eignung durch die örtliche Bezirkshauptmannschaft. Grundsätzlich gibt es gibt zwei Varianten einer Anstellung: Für Krisenpflegepersonen ist die Anstellung verpflichtend. Für Langzeitpflege-Personen erfolgt die Anstellung auf Wunsch der Betroffenen, heißt es seitens des Landes.