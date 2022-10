Patrick Bürger kehrt zu Jugendklub zurück

Heute ist Patrick Bürger zurück an jenem Ort, wo alles begonnen hat, bei seinem Heimatverein, dem SC Bad Tatzmannsdorf in der 2. Klasse Süd. Hier ist Bürger Kapitän und mit seinen 15 Toren in elf Spielen ein wichtiger Leistungsträger. Das große Ziel ist der Aufstieg, aktuell ist man mit Tabellenplatz zwei auf dem richtigen Kurs.

ORF

„Mein Karriereplan hätte natürlich anders ausgeschaut. Ich hätte sicher meine Karriere in Mattersburg beendet, aber wir wissen alle, was passiert ist. Und dann hab’ ich mich voriges Jahr entschlossen, zu meinem Stammverein zurückzugehen. Das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Es ist da etwas im Entstehen und da will ich mitwirken“, so Bürger.

Letztes Tor beim SVM zum Klassenerhalt

Ein Blick zurück in den Sommer 2020: Gegen die WSG Tirol sichert sich der SV Mattersburg am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt – auch dank eines frühen Elfmetertores von Patrick Bürger – mehr dazu in SVM-Saisonbilanz: Klassenerhalt geschafft. Dass es sein letzter Treffer für den SVM sein wird, kann er damals nicht ahnen.

ORF

„Wir haben uns extrem gefreut, dass wir die Klasse gehalten haben, sind dann eine Woche später in den Urlaub gegangen und haben dann eigentlich im Urlaub erfahren, dass das passiert ist. Da bricht natürlich alles auseinander, was es eigentlich gibt und es war ziemlich schlimm“, sagte Bürger.

Highlights beim SV Mattersburg

Trotz des bitteren Endes überwiegen beim Blick zurück heute aber die vielen schönen Momente und Highlights aus der Zeit im Pappelstadion. „Dazu gehören auf jeden Fall die zwei Cupfinale. Die haben wir aber leider verloren. Dann, wie wir um den UEFA-Cup gespielt haben. Und eigentlich war jedes Heimspiel gegen die Großen ein richtiges Highlight. Nicht nur für uns, sondern für jeden Burgenländer. Das wird nicht mehr so schnell passieren und da denkt man eigentlich daran, wie schade es ist, dass es den Verein nicht mehr gibt“, so Bürger.

ORF

Von Mattersburg aus schafft es Bürger sogar bis ins Nationalteam, für das er im Sommer 2012 zweimal auflaufen darf. Eine Zeit, an die er sich gerne erinnert. „Mein Ziel war immer, im Nationalteam zu spielen. Dass es nur für zwei Einsätze gereicht hat, da grübelt man ein bisschen. Da wäre sicher mehr drin gewesen. Aber es sind dann leider die Verletzungen passiert. Ich habe da viel mitnehmen können von der Zeit. Da lernt man auch viel von den guten Spielern. Das war schon eine besondere Zeit, muss ich sagen“, so Bürger.

Fast drei Jahre lang verletzungsbedingte Pause

Am Höhepunkt seiner Karriere wäre Bürger 2013 gerne nach Deutschland zu Fortuna Düsseldorf gewechselt. Zuerst lässt ihn aber der Verein aber nicht gehen, dann reißt zweimal hintereinander das Kreuzband. Bürger fällt fast zweieinhalb Jahre aus. Der Traum vom Ausland zerschlägt sich für immer. „Das kann man so und so sehen. Ich war dann eigentlich drei Jahre am Stück verletzt. Ich bin froh, dass ich jetzt noch laufen kann. Vielleicht hätte ich dann nicht meine Frau und die zwei Kinder gehabt. Also ich sehe es eher auf der positiven Seite“, sagte Bürger.

ORF

Das Grübeln über das, was sein hätte können, hat Bürger längst abgelegt. In Bad Tatzmannsdorf hat er Spaß am Fußball und arbeitet auch schon als Nachwuchstrainer. Die Weichen für die Zeit nach der Karriere sind gestellt. Solange es die Fitness zulässt und der Spaß nicht verloren geht, wird Patrick Bürger seine Schuhe aber weiterhin für den SC Bad Tatzmannsdorf schnüren.