SVM-Saisonbilanz: Klassenerhalt geschafft

Am ersten Spieltag schlug Mattersburg den TSV Hartberg zu Hause mit 2:1. Es soll der letzte Sieg für eine sehr lange Zeit bleiben. Danach lief es nämlich überhaupt nicht nach Plan. Der SVM kassierte zu viele Gegentore nach Standards, verlor zwischenzeitlich sogar sechs Spiele in Serie und lag in der Winterpause nur hauchdünn vor dem letzten Tabellenplatz. „Wir waren mit dem Herbst nicht glücklich. Wir haben zu wenig Punkte gemacht – vor allem die Ergebnisse zu Hause waren nicht gut“, so Andreas Kuen am 15. Dezember 2019.

Viel Zeit im neuen Jahr etwas besser zu machen hatten die Mattersburger aber nicht. Nach vier Spielen im Grunddurchgang würde eigentlich die Qualifikationsgruppe beginnen – aber mit dem Ausbruch des Coronavirus stand die Fußball Bundesliga vorerst still.

Anpfiff Anfang Juni

Erst Anfang Juni wurde wieder angepfiffen – unter besonderen Bedingungen und vor leeren Rängen. Nichtsdestotrotz mussten die Mattersburger in der Qualifikationsgruppe gegen den Abstieg kämpfen. Nach drei Spielen ohne Niederlage gab es dabei den ersten Dämpfer: ein 1 zu 4 gegen die Austria.

Aber nur eine Woche später passierte etwas, an das der eine oder andere gar nicht mehr dachte oder hoffte. Dank der Tore von Andreas Gruber und Martin Pusic gewann Mattersburg mit 2:0 gegen Sankt Pölten – und feierte den ersten Heimsieg seit fast einem Jahr. „Schade, dass keine Zuschauer im Stadion waren – es war schon eine langer Durststrecke, wir haben es zwar nach außen hin nicht so gezeigt, aber es hat schon gewurmt“, so Trainer Franz Ponweiser am 20.06.2020.

ORF

Wachablöse: Junge kommen nach

Nur ein eineinhalb Wochen später gelang dem SV Mattersburg gleich noch ein Heimsieg: das 4:1 gegen Tirol fixierte gleichzeitig auch den Klassenerhalt – die Erleichterung nach Schlusspfiff war groß. Beim letzten Saison-Spiel am vergangenen Samstag war die 0:1 Niederlage gegen die Wiener Austria fast schon Nebensache.

Im Mittelpunkt steht eine Wachablöse, die sich in Mattersburg abzeichnet: denn während Nedeljko Malic nach 14 Jahren SVM sein letztes Spiel bestritt – stehen in der Startelf gleich acht Spieler, die 22 Jahre, oder jünger sind. „Man hat schon in der ersten Halbzeit eine gewisse Nervosität gemerkt, aber wenn ich das ganz Spiel so sehe, dann haben die Jungs das richtig gut gemacht“, so Ponweiser.

ORF

Möglicher Trainerwechsel und Abgänge

Mit den jungen Spielern könnten auch mögliche Abgänge kompensiert werden. Wechselgerüchte gibt es unter anderem um Torhüter Markus Kuster und Top-Torschütze Andreas Gruber. Auch auf der Trainerbank zeichnet sich in der Sommerpause ein Wechsel ab – Franz Ponweiser, der nicht nur Cheftrainer, sondern auch sportlicher Leiter des SV Mattersburg ist, könnte seinen Platz auf der Bank an Co-Trainer Markus Schmidt übergeben.