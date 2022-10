3.049 Wahlkarten für Stichwahlen beantragt

13,76 Prozent der Wahlberechtigten beantragten eine Wahlkarte. Bei der engeren Wahl der Ortschef bei der Wahl im Jahr 2017 waren es 11,24 Prozent. Die meisten Wahlkarten im Verhältnis zu den Wahlberechtigten wurden im Bezirk Oberpullendorf ausgestellt (17,39 Prozent), die wenigsten im Bezirk Mattersburg (10,07 Prozent). Insgesamt sind am Sonntag in zwölf Gemeinden 22.153 Personen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Gewählt wird in Apetlon, Deutschkreutz, Eltendorf, Forchtenstein, Frankenau-Unterpullendorf, Großhöflein, Kukmirn, Loipersdorf-Kitzladen, Mörbisch, Rust, St. Andrä am Zicksee und Weiden am See.