Doch keine Stichwahl in Ritzing

Andreas Guzmits (Liste für Ritzing) bekam am Wahltag 208 Stimmen bei der Bürgermeisterwahl. Es gelang ihm damit gemeinsam mit dem SPÖ-Kandidaten Jochen Müllner (336 Stimmen) in die Bürgermeister-Stichwahl zu kommen. Der amtierende Bürgermeister Ernst Horvath (ÖVP) hatte mit 186 Stimmen das Nachsehen – mehr dazu in Ergebnis Ritzing. Bei der Stichwahl am 23. Oktober will Listenführer Guzmits jetzt aber nicht mehr antreten. Er habe sich mit dem SPÖ-Kandidaten Müllner auf eine Zusammenarbeit geeinigt und daher eine Verzichtserklärung im Gemeindeamt Ritzing abgegeben.

SPÖ/LFR

Gemeindewahlbehörde tritt am Freitag zusammen

Demnach findet am 23. Oktober keine Stichwahl statt. Müllner wird ohne Stichwahl neuer Bürgermeister von Ritzing (Bezirk Oberpullendorf). In der Burgenländischen Gemeindewahlordnung heißt es dazu: „Wenn einer der beiden Wahlwerber auf die Stichwahl verzichtet, gilt der andere Wahlwerber als gewählt“. Am Freitag tritt die Gemeindewahlbehörde in Ritzing zusammen. Dabei wird nur mehr festgestellt, dass Müllner neuer Bürgermeister ist. Eine Bestätigung durch den Gemeinderat ist nicht mehr erforderlich.

Damit Stichwahl in zwölf Gemeinden

Verzichtserklärungen zur Bürgermeister-Stichwahl müssen bis zum 14. Oktober bei der Landeswahlbehörde einlangen, im Gesetz heißt es: „Bis zum 9. Tag vor der Stichwahl“. Weitere Verzichtserklärungen aus anderen Gemeinden liegen bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor, sagt die Leiterin der Landeswahlbehörde Brigitte Novosel. Demnach finden nun am 23. Oktober in insgesamt zwölf Gemeinden Stichwahlen um das Amt des Bürgermeisters statt.