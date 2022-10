Chronik

Doskozil: „OP komplikationslos verlaufen“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist vergangenen Dienstag in Leipzig erneut am Kehlkopf operiert worden. Die OP sei komplikationslos verlaufen, es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, gab Doskozil am Freitag auf seiner Facebook-Seite bekannt.