Ärzte-Bereitschaft: VfGH weist Klage ab

Verpflichtende statt freiwillige Bereitschaftsdienste der Ärzte an Wochenenden und Feiertagen – um dieses Ziel von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zu erreichen, hat das Land heuer im März eine Verfassungsklage gegen das Ärztegesetz eingebracht – mehr dazu in Verfassungsklage wegen Ärzte-Bereitschaft.

Doskozil: Gesundheitsversorgung muss gewährleistet sein

Es sei ein unhaltbarer Zustand, dass die Ärztekammer so grundlegende Fragen wie Not- und Bereitschaftsdienste selbst regeln könne, so Doskozil damals. Eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung an Wochenenden und Feiertagen müsse im Dienste der Allgemeinheit gewährleistet sein und könne nicht dadurch gefährdet sein, dass die Dienste auf Freiwilligkeit beruhen.

Doch der Verfassungsgerichtshof hat diesem Ansinnen jetzt eine Absage erteilt und die Verfassungsklage des Landes Burgenland als unbegründet abgewiesen. Er hält fest, dass die Frage, ob es einen Ärztenotdienst gebe, ohnehin Sache des Gesetzgebers sei. Die Ärztekammer sei dann für die organisatorische Gestaltung der Bereitschaftsdienste zuständig. Die angefochtene Bestimmung würde nur die innere Organisation der Ärzteschaft betreffen und nicht den Anspruch der Bevölkerung auf medizinische Versorgung.

Land: Ablehnung aufgrund formaler Gründe

Die Abweisung der Klage sei aufgrund formaler Gründe erfolgt, hieß es Donnerstagmittag in einer ersten Stellungnahme des Landes. In seiner inhaltlichen Begründung stimme der Verfassungsgerichtshof den Argumenten der Landesregierung aber weitgehend zu, dass die ärztliche Versorgung der Bevölkerung im öffentlichen Interesse liege und daher auch die Sicherstellung von Bereitschaftsdiensten nicht allein durch die Ärztekammer geregelt werden könne.

„Im Lichte dieses Erkenntnisses liegt es nahe, die Sicherstellung von ärztlichen Bereitschaftsdiensten bundesgesetzlich klarer zu regeln", so der Vorstand der Stabsabteilung Verfassungsdienst und Legistik, Florian Philapitsch.

Ärztekammer sieht sich bestätigt

Von der Ärztekammer, die immer davon überzeugt war, dass die Regelung „juristisch“ lupenrein sei, hieß es am Donnerstag. Die Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes komme nicht überraschend, man sehe sich wörtlich „vollinhaltlich bestätigt“. Die Ärztekammer sei „nach wie vor an einer für alle Beteiligten tragbaren Lösung interessiert und hoffe, dass diese im Interesse der PatientInnen, aber auch der ÄrztInnen gefunden wird“, hieß es.

FPÖ sieht sich in Kritik bestätigt

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig zeigte sich durch die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes in seiner Kritik an Doskozil bestätigt: Statt unnötige Rechtskosten zu produzieren, solle Doskozil die finanziellen Mittel in Lösungen investieren, so Petschnig.