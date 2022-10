Franz Ranitsch von der Unabhängigen Liste Zurndorf (ULZ) hat das Wahlergebnis beeinsprucht, weil er mehrere Unregelmäßigkeiten wahrgenommen haben will, etwa, dass ein Wahlkuvert ohne Stimmzettel abgeben wurde. ULZ erreichte in Zurndorf 2,1 Prozent der Stimmen. Wahlsiegerin ist in Zurndorf die SPÖ, gefolgt von ÖVP, FPÖ und der Interessensgemeinsschaft Zurndorf (IGZ) – mehr dazu in Ergebnis Zurndorf

Alle anderen Ergebnisse der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen wurden nicht beeinsprucht.