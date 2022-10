BP-Wahl: 233.000 Burgenländer wahlberechtigt

Nur 21,3 Prozent der Stimmen erreichte Alexander Van der Bellen im ersten Wahlgang vor sechs Jahren, Norbert Hofer erhielt 35 Prozent. Die erste Stichwahl gewann Van der Bellen mit hauchdünner Mehrheit, doch wegen fehlerhafter Kuverts der Wahlkarten musste die Wahl wiederholt werden. Wegen einer weiteren Panne musste sie auf Anfang Dezember verschoben werden, wo sich Van der Bellen dann klar durchsetzte.

Umfragen sehen Van der Bellen vorne

Diesmal sollte es weniger lange dauern – jedenfalls wenn man nach den letzten bekannten Umfragen geht. Demnach bekäme Amtsinhaber Alexander Van der Bellen zwischen 51 und 58 Prozent der Stimmen und wäre gleich im ersten Wahlgang wiedergewählt. Sein erster Verfolger wäre erneut der FPÖ-Kandidat, diesmal Volksanwalt Walter Rosenkranz, er käme auf 11 bis 16 Prozent. Tassilo Wallentin liegt laut Umfragen bei knapp unter zehn Prozent, ebenso Dominik Wlazny. Gerald Grosz, Michael Brunner und Heinrich Staudinger liegen bei fünf oder weniger Prozent.

Kaum Wahlkampf im Burgenland

Wahlkampf gab es im Burgenland so gut wie keinen. Dominik Wlazny war einmal in Eisenstadt – mehr dazu in Dominik Wlazny auf Wahlkampf-Tour in Eisenstadt. Amtsinhaber Van der Bellen ist auf Plakaten zu sehen, ebenso wie FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz.

In Summe sind im Burgenland 233.412 Menschen wahlberechtigt. Wieviele davon per Briefwahl wählen, lässt sich noch nicht sagen, weil noch bis Freitag Mittag Wahlkarten ausgestellt werden können. Die Wahlzeiten in den insgesamt 439 Wahllokalen setzen die Gemeinden fest. Das Wahllokal in Bad Sauerbrunn sperrt beispielsweise bereits um 6.45 Uhr auf. Die letzten Wahllokale schließen im Burgenland um 16.00 Uhr.

Dann wird vermutlich auch der Amtsinhaber van der Bellen mit Interesse Richtung Burgenland blicken. Dort schnitt er vor sechs Jahren im Bundesländervergleich am schlechtesten ab. In Wiesfleck bekam er nicht mal 18 Prozent, was die geringste Zustimmung war. Den größten Stimmenanteil im Burgenland bekam er in Stinatz mit 67 Prozent.