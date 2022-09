Dominik Wlazny auf Wahlkampf-Tour in Eisenstadt

Der 35-jährige Wiener ist gelernter Mediziner und Sänger der Punkrock-Band „Turbobier“ und dadurch vor allem bekannt als Marco Pogo. Er ist außerdem Chef der Bierpartei und Bezirksrat im 11. Bezirk in Wien. Er kandidiere für das Amt des Bundespräsidenten, weil er sich mehr Solidarität wünsche, eine breitere Sicherheitsdebatte und eine unabhängige Kommission für mehr Ministeriumsbesetzungen. „Das sind eigentlich wichtige Themen, die ich angegangen sehen möchte in dem Land“, so Wlazny.

ORF

Wlazny ist zwar Mediziner, hauptberuflich ist er aber Punkrocker. Auf die Frage, ob er befürchtet als Politiker nicht ernst genommen zu werden, sagte Wlazny: „Das sind Oberflächlichkeiten. Ich habe lieber einen Politiker mit Nasenring, als einen mit Fußfesseln. Das war ein Scherz – aber im Prinzip geht es darum, was man tut und nicht wie man ausschaut. Und ich hoffe, dass ich da meine Akzente setzen kann. Und die Leute nehmen mich – und das sieht man auch und das ist das, was ich im Gespräch höre für das, was ich sage und nicht für die Lederjacke oder die zerrissene Hosen. Das ist wirklich nur Äußerliches.“