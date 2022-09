Landesarchiv und -bibliothek mit neuen Öffnungszeiten

Über die Sommermonate sind die Burgenländische Landesbibliothek und das Landesarchiv von Eisenstadt in das Kulturzentrum Mattersburg umgezogen. Mit dem Ortswechsel geht auch eine Ausweitung der Öffnungszeiten einher. So gibt es künftig wöchentlich den „Langen Donnerstag“, an dem der Lesesaal bis 18.00 Uhr benützt werden kann. Durch das zusätzliche Angebot hofft man auch auf einen erweiterten Besucherkreis.

„Unsere Kulturzentren sind für die Bevölkerung da und sollen den Menschen mit ihren Angeboten entgegenkommen. Mit den erweiterten Öffnungszeiten im modernisierten Kulturzentrum Mattersburg setzen wir bewusst einen weiteren Schritt“, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

235 laufende Zeitschriften

Neben einer sechsstelligen Anzahl an Büchern kann man in der Landesbibliothek auch einen Blick in 235 laufende Zeitschriften werfen. Ein Hauptaugenmerk liegt bei den gesammelten Werken auf der Geschichte und der Landeskunde des Burgenlandes. Wer Standardwerke aus den verschiedenen Wissensgebieten oder aus der internationalen Belletristik sucht, wird in der Bibliothek ebenfalls fündig.

Landesarchiv: Karten und Pläne aus allen Epochen

Das Landesarchiv, welches das aus der Tätigkeit des Amtes der Landesregierung entstandene Schriftgut beherbergt, wartet mit einer Fülle an Dokumenten auf. Urkunden, Akten, Karten und Pläne aus allen Epochen des Burgenlands gehören ebenso dazu wie Mikrofilme, Grafiken und Fotos.

„Mit der Übersiedlung ins Kulturzentrum Mattersburg wollen wir gleichzeitig den Lesenden, Forschenden, Studierenden des Burgenlandes einen Schritt entgegengehen, für die wir historische Dokumente, wissenschaftliche Literatur oder einfach interessanten Lesestoff aufbewahren und zur Verfügung halten“, erläuterte Jakob Perschy, Leiter des Referats Landesbibliothek im Amt der Burgenländischen Landesregierung.

Der Lesesaal im Kulturzentrum Mattersburg ist von Montag bis Mittwoch jeweils von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr geöffnet. Am Donnerstag ist die Benützung von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr möglich, am Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Für den Besuch des Landesarchivs ist zumindest einen Werktag vorher eine Anmeldung per E-Mail oder telefonisch am jeweiligen Standort notwendig.