Vorgezogener Wahltag am Freitag

340 Sonderwahlbehörden und ihre Wahllokale sperren am Freitagnachmittag für die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen auf. Die Wahlzeiten variieren von Gemeinde zu Gemeinde – auf jeden Fall muss es überall zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr eine Wahlmöglichkeit geben. Die meisten Wahllokale sperren am Freitag zwischen 17.00 Uhr und 18.00 Uhr auf und schließen zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr.

Deutlich früher als in allen anderen Gemeinden kann man in Siegendorf seine Stimme abgeben, nämlich schon ab 12.00 Uhr. Am längsten kann am vorgezogenen Wahltag in Müllendorf, Gattendorf und Pama gewählt werden: Dort können die Wahlberechtigten bis 21.00 Uhr zur Urne gehen.

439 Wahllokale am 2. Oktober

Am Hauptwahltag, dem 2. Oktober, wird es im ganzen Land 439 Wahllokale geben. Auch an diesem Tag sind die genauen Öffnungszeiten von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Die Wählerinnen und Wähler in Bad Sauerbrunn sind die ersten, die abstimmen können: Das Gemeindeamt sperrt ab 6.45 Uhr auf. Die letzten Wahllokale schließen am Wahlsonntag um 16.00 Uhr. Meistens werden die Wahllokale in Gemeindezentren, Schulen und Feuerwehrhäusern eingerichtet. Es gibt aber auch ungewöhnlichere Orte für Wahllokale: zum Beispiel die Seekantine in Steinbrunn und ein Biopferdehof in Güssing.