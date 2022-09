Nach Unfall: Mutmaßlicher Schlepper noch nicht einvernommen

Die Staatsanwaltschaft hat für den 43-jährigen Rumänen bereits Untersuchungshaft beantragt. Das Gericht muss binnen 48 Stunden darüber entscheiden. Wird die U-Haft verhängt und der mutmaßliche Schlepper braucht weiterhin medizinische Betreuung im Spital, dann muss er entsprechend bewacht werden, bis er in die Justizanstalt gebracht werden kann. Bis jetzt hat die Polizei noch nicht mit dem verletzten Rumänen sprechen können und es ist derzeit noch nicht absehbar, wann es zur Einvernahme kommen wird, so Polizeisprecher Helmut Marban.

Elf verletzte Flüchtlinge konnten Spital verlassen

Von den 15 verletzten Flüchtlingen haben elf das Spital am Sonntagabend bereits verlassen können. Die elf Männer sind von der Polizei einvernommen worden und haben alle einen Asylantrag gestellt. Der Unfall mit dem Schlepper-Van ist Sonntagfrüh auf der Flucht vor einer Kontrolle bei Wallern passiert. Der 43-jährige Lenker raste davon und verlor in einer Kurve die Kontrolle über den überfüllten Wagen – mehr dazu in Schlepperauto von Straße abgekommen: 16 Verletzte.