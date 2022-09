Von Andau bis Zurndorf

Bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen am 2. Oktober im Burgenland sind 277.473 Personen wahlberechtigt. Von diesen sind 250.659 Burgenländer Hauptwohnsitzer, auch Zweitwohnsitzer können im Burgenland ihre Stimme abgeben.

Die Porträts aller 171 Gemeinden, deren politische Ausgangslage und den jeweiligen Wahlkampf mit den Kandidatinnen und Kandidaten, finden Sie im „ORF Burgenland Gemeindereport“ – mehr dazu in ORF Burgenland Gemeindereport.

Bereits am Freitag haben Wahlberechtigte die Möglichkeit, am vorgezogenen Wahltag ihre Stimme abzugeben. Die Wahlberechtigten bekommen im Wahllokal zwei Wahlzettel – einen für die Gemeinderatswahl und einen für die Bürgermeister-Direktwahl. Bei der Gemeinderatswahl hat man mehrere Möglichkeiten beim Ausfüllen des Wahlzettels – mehr dazu in Gemeinderatswahlen: Wie man gültig wählt.