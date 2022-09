Abschied von Frank Hoffmann

Die Melodie des „Trailers“ mit Kinotipps bleibt untrennbar mit Frank Hoffmann verbunden. Seine Stimme wurde früh zum Markenzeichen. Trotzdem genoss er beim Güssinger Kultursommer den Erfolg hinter den Kulissen. Von einem Kunst- und Kulturschaffenden mit vielen Gesichtern nahmen im Kulturzentrum in Güssing Weggefährten, Freunde und das Land Burgenland Abschied.

Frank Hoffmann beim Güssinger Kultursommer

Song „Frank“ in Gedenken

Rund 500 Mal trat das Martin Gasselsberger Trio mit Frank Hoffmann auf. Für ihn, seine Tochter und die Enkelkinder komponierten sie den Song „Frank“. Frank Hofmann liebte die Musik – vor allem den Jazz. In der Literatur waren es die Texte von Erich Fried, die er jahrelang gemeinsam mit dem Pianisten Martin Gasselsberger interpretierte. Wolfgang Böck steuerte Texte bei, die Frank Hoffmann sehr viel bedeuteten, unter anderem von Erich Fried.

Ausschnitt von „Frank“ vom Martin Gasselsberger Trio

„Außergewöhnlicher Mensch“

Auch die Amateurtheatergruppe des Güssinger Kultursommers verneigte sich ein letztes Mal vor ihrem langjährigen Intendanten und Regisseur. Für den Bühnenbildner des Kultursommers Franz Ebner war er, wie für den Rest der Laientheatertruppe, ein außergewöhnlicher Mensch.

„Er war sozusagen mein – ich sage es ganz banal – mein Portier, der mich ins Theater geholt hat. Mit ihm fehlt mir jetzt der Gesprächspartner, der das Theater im kleinen Finger hat, der Jazz im kleinen Finger hat, der das Südburgenland im kleinen Finger hat – und so ein herzensguter, nächstenliebender Mensch, ohne dass er das betont hätte. Er hat gar nicht gewusst, dass es so ist. Das hat ihn ausgemacht. Und darum haben ihn die Menschen, die ihn gut gekannt haben, aber auch die ihn nur bissl gekannt haben, deshalb alle geliebt“, so Ebner.

Posthum „Komturkreuz des Landes Burgenland“

Frank Hoffmann motivierte Amateure zu Höchstleistungen und belebte das Burgenland mit einer Fülle an Konzertveranstaltungen. Bereits im Frühjahr 2022 wollte man Frank Hoffmann mit Willy Resetarits das Komturkreuz verleihen – Freitagabend bekam er es postum. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) überreichte die Auszeichnung Hoffmanns Tochter Daniela Hoffmann-Wagner.

„Frank Hoffmann war eine prägende Persönlichkeit für das kulturelle Leben im Burgenland. Sein unglaubliches Können, seine hohe Professionalität und auch seine Leidenschaft, waren stets bei den Aufführungen auf der Burg spürbar. Das Kulturland Burgenland und speziell die Region Güssing verdanken diesem Ausnahmekünstler sehr viel. Mit der Verleihung des Komturkreuzes wollen wir uns nochmals vor Frank und seinem großen Lebenswerk verneigen“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Güssing hat Frank Hoffmann enorm viel zu verdanken. Auch seitens der Stadtgemeinde Güssing werden wir ihm ein ehrendes Andenken bewahren“, so Bürgermeister Vinzenz Knor.

KUZ Güssing wird „Frank Hoffmann Kulturzentrum“

„Ich halte es in Händen. Es erfüllt mich mit so viel Stolz, weil mir der Papa gesagt hat, er freut sich so, dass er das bekommt“, so Daniela Hoffmann-Wagner, Frank Hoffmanns Tochter. So wie Frank Hoffmann für immer mit dem Burgenland verbunden bleibt. Er habe sich hier wohl gefühlt und gesagt, dass er angekommen wäre, so seine Tochter. „Imagine“ war eines von Frank Hoffmanns Lieblingsliedern – mit diesem klang der Abend aus. Das neu renovierte Kulturzentrum in Güssing soll nach seinem Umbau und seiner Modernisierung „Frank Hoffmann Kulturzentrum“ heißen.

Viele Ehrungen und soziales Engagement

Die Liste der Ehrungen, die Frank Hoffmann im Laufe seiner Karriere erhalten hat, ist beeindruckend. 1986 wurde er mit dem „Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst der Republik Österreich“ ausgezeichnet. Das Land Burgenland zeichnete ihn 1999 mit dem „Großen Ehrenzeichen des Landes“ aus. 2008 erhielt er das „Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien“. Und im selben Jahr wurde ihm der Berufstitel „Professor“ zugesprochen. Frank Hoffmann bewies aber auch großes soziales Engagement – so war er unter anderem 2010 Botschafter im Internationalen Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, Ehrenmitglied des Kulturvereins österreichischer Roma, sowie Ehrenmitglied des WWF.