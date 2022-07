Kurs soll Ortschefs Hilfestellung geben

Der „Lehrgang für Bürgermeisterinnen und Bürgermeister“ wird von der Akademie Burgenland in Zusammenarbeit mit dem Land und den Gemeindeverbänden veranstaltet. Der Kurs besteht aus 15 Modulen, in denen die wichtigsten Rechtsfragen beantwortet werden sollen. Von Gemeinderecht über Finanzrecht bis zu Baurecht wird alles behandelt.

ORF

Eisenkopf: „Gute Basis“

Der Lehrgang soll als gute Basis oder auch als gute Fortbildung dienen, sagte Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). „Es ändern sich permanent Gesetze, sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene. Die Herausforderungen, die Verantwortungsbereiche werden immer mehr, verändern sich auch immer mehr“, so Eisenkopf. Von Jänner bis Oktober 2023 wird der Kurs abgehalten – in Eisenstadt und in Pinkafeld (Bezirk Oberwart), zwei Tage pro Woche am Abend. Anmelden kann man sich sowohl für den gesamten Kurs als auch für einzelne Module.

ORF

Zudem kündigte Eisenkopf an, dass es schon ab August ein Seminar für Gemeinderatskandidatinnen geben soll – da Frauen in den Gemeinderäten weiterhin unterrepräsentiert sind. Am 2. Oktober dürfen im Burgenland über 277.000 Menschen zur Wahlurne schreiten, um ihre Gemeindevertreter neu zu wählen – mehr dazu in Gemeinderatswahl: 277.121 Wahlberechtigte.