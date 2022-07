Siegendorf gewinnt Cup-Krimi gegen Vienna

Die Siegendorfer gewannen einen wahren Fußball-Krimi. Zweimal gerieten sie in Rückstand – zweimal holten sie ihn wieder auf. Und das noch dazu auf spektakuläre Art und Weise. Nach 90 intensiven Minuten, in denen sich beide Mannschaften nichts schenken, steht es 1:1. In der Verlängerung ging die Vienna dann aber in Führung und musste den Sieg und damit den Aufstieg nur noch nach Hause spielen. Aber Siegendorf kämpfte sich noch einmal zurück. In der 120. Minute starteten die Siegendorfer einen letzten Angriff – und Armin Pester erzielt in allerletzter Sekunde den Ausgleich zum 2:2.

Im Elfmeterschießen wurde dann Torhüter Sebastian Gessl zum Held. Nachdem die Vienna bereits einmal verschossen hatte, parierte er einen weiteren Elfer. Eleoenai Tompte verwandelte den letzten Elfmeter und schoß Siegendorf ins Glück.

Die letzten beiden Elfer

Ungläubige Freude über Aufstieg in zweite Runde

Spieler Lukas Secco konnte den Sieg nach Spielende noch gar nicht richtig glauben. „Die letzten Minuten sind ganz schwierig in Worte zu fassen. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, wie wir da den letzten hineingehaut haben – und wie unser Goalie den gehalten hat“, so Secco.

„Ich bin jetzt noch baff, wie die Spieler über 120 Minuten gehen und kämpfen und alles geben. Das ist nur Hut ab“, lobte Trainer Marek Kausich sein Team. Siegendorf ist damit der einzige burgenländische Klub, der in die zweite Cup-Runde aufstieg.