Drei Teams bei ÖFB-Cup ausgeschieden

Gegen Bundesligist WSG Tirol geht es in Neusiedl am See bis in die Verlängerung – erst dort zeigt sich dann der Unterschied zwischen dem Bundes- und dem Regionalligist. Die Tiroler gewinnen am Ende mit 3:1. Neusiedl Trainer Stefan Rapp ist aber stolz darauf, wie sich seine Mannschaft präsentierte. „Wir haben uns über 90 Minuten sensationell verkauft und man hat leider die Chancen nicht gemacht. Ja, Verlängerung. Das war dann eigentlich nur die Frage der Zeit, bis uns die Kräfte verlassen – und Wattens hat das dann eiskalt ausgenutzt“, analysierte Rapp.

Unzufrieden war man in Neusiedl nur mit der Chancenauswertung. Denn mit ein wenig Glück hätte man die Partie auch gewinnen können, sagte Daniel Toth. „Für uns war es natürlich ärgerlich oder bitter, weil – wenn man jetzt das ganze Spiel hernimmt – auf dem Niveau muss man einfach die Chancen, die wir hatten, nutzen. Also wenn du das Spiel gewinnen willst, dann muss man mindestens noch ein, zwei Tore machen“, so Toth.

Siegendorf trifft am Samstag auf die Vienna

Ebenfalls knapp ausgeschieden ist Parndorf – der Vize-Meister der Burgenlandliga verliert nach 2:0 Führung am Ende mit 2:3 gegen Zweitligist Lafnitz.

Deutlich mit 0:3 scheidet Draßburg gegen den SV Horn aus. Ein burgenländisches Team hat am Samstag noch die Chance auf den Aufstieg in die 2. Cup-Runde. Siegendorf trifft um 19.30 Uhr zu Hause auf die Vienna.