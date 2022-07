Schloss-Spiele: Absagen wegen CoV-Erkrankungen

Erst am Dienstag ging die bejubelte Premiere des „Bockerers“ über die Bühne von Schloss Kobersdorf, bereits am Donnerstag musste Intendant Wolfgang Böck alle weiteren vier Vorstellungen für diese Woche absagen. Coronavirus-Erkrankungen im Ensemble und die damit verbunden Quarantäne-Regelungen machten diesen Schritt notwendig. Die Gesundheit der Gäste und des Teams habe oberste Priorität, so Wolfgang Böck: „Es tut mir und dem kompletten Ensemble im Herzen weh, am kommenden Vorstellungswochenende nicht spielen zu können.“

Zusätzliche Termine im August fixiert

Kartenbesitzer haben nun zwei Möglichkeiten: Sie können zum einen ihre Tickets binnen 28 Tagen bei ihrer Verkaufsstelle retournieren und bekommen das Geld zurück, oder sie versuchen ihre Karten je nach Verfügbarkeit auf einen anderen Spieltag umzutauschen. Ab Donnerstag, dem 14. Juli, soll sich der Theatervorhang in Kobersdorf wieder heben. Zusätzlich zum regulären Spielplan bis Ende Juli wurden erste Ersatztermine fixiert. Wolfgang Böck wird demnach auch am 5. und 6. August als Karl Bockerer auf der Bühne stehen – so die Pandemie es zulässt.