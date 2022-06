Neufeld: Einbruch in Volks- und Mittelschule

Die unbekannten Täter seien in beide Schulen eingedrungen, bestätigte die Landespolizeidirektion auf Anfrage des ORF Burgenland. Sie brachen eine Gelddose, mehrere Bürokästen sowie Schubladen auf und durchwühlten diese. Derzeit laufe die Spurensicherung sowie weitere Ermittlungen. Laut Polizei dürften die Täter mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel in die Schulen gekommen sein. Die Schadenssumme ist noch unklar. In der Schule seien Betreuungsmöglichkeiten für die Kinder eingerichtet worden, hieß es auf Anfrage.

Einbruch schon im Jahr 2017

Schon im Jahr 2017 ist in die Volksschule Neufeld eingebrochen worden. Die Täter sind damals gewaltsam in das Schulgebäude eingedrungen und haben die Schule teils verwüstet. Der Schaden belief sich damals auf mehrere tausend Euro – mehr dazu in Einbruch in Schulgebäude in Neufeld.