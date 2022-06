Wasserstand des Neusiedler Sees leicht gestiegen

Zwischen 30 und 60 Millimeter hat es am vergangenen Wochenende rund um den Neusiedler See geregnet und das wirkte sich positiv auf den Wasserstand des Neusiedler Sees aus. „Wir haben einen Zugewinn von ungefähr vier Zentimetern, die eine leichte Entspannung jetzt für den Wasserstand gebracht haben. Und ein weiteres Abfallen des Wasserstands ist derzeit nicht erfolgt“, sagte Christian Sailer vom Hauptreferat Wasserwirtschaft am Dienstag auf Nachfrage des ORF Burgenland. Dennoch ist der Wasserstand auf einem historischen Tiefstand bei derzeit 115,21 Meter über Adria.

Ein paar Zentimeter könnten noch dazukommen

Nachdem diese Woche weitere Regenfälle angesagt sind, könnte es zu einem weiteren Anstieg des Pegelstandes im Zentimeterbereich kommen, so Sailer. „Wie es danach aussieht? Die derzeitigen Prognosen weisen darauf hin, dass wir schönes Wetter haben werden, mit hohen Temperaturen. Das heißt, dann wird natürlich die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass der Wasserstand wieder sinkt“, so Sailer.

ORF

Die Regenfälle diese Woche sorgen also zumindest dafür, dass die Verdunstung durch die sommerlichen Temperaturen etwas ausgeglichen wird. Eine deutliche Entspannung würde es geben, wenn der Wasserstand um zehn bis 20 Zentimeter ansteigen würde, was um diese Jahreszeit unwahrscheinlich, wenn auch nicht ganz auszuschließen sei, so Sailer.