Schwerpunktaktion gegen Raser

Am Samstag startet am späten Nachmittag auch ein landesweites Planquadrat – von diesem gibt es jedes Jahr 16 im Burgenland. Der Polizei geht es darum mit den Kontrollen die Verkehrssicherheit zu erhöhen – so Andreas Stipsits – Leiter der Verkehrsabteilung. Am Pfingstwochenende werden alle verfügbaren Polizistinnen und Polizisten für die Verkehrsüberwachung zum Einsatz gebracht werden, neben den anderen polizeilichen Aufgaben.

„Die Strategie geht dahingehend, dass wir uns hauptsächlich auf die Hauptverkehrsadern, aber auch auf die Nebenstrecken konzentrieren werden. Zielrichtung wird sein, die Transitrouten zu überwachen, den Flugverkehr zu überwachen und auch die Motorradstrecken, die im Burgenland ja bekannt sind. Aber auch aus Wegstrecken in der Nacht bei den Lokalen werden verstärkt überwacht werden“, so Stipsits.

Verstärkt Alkoholkontrollen

Es gäbe jetzt besonders viele Zeltfeste. Wieder werde es auch verstärkt Alkoholkontrollen geben. Die Ankündigung von den verstärkten Kontrollen solle den Sinn haben, dass die Leute, wenn sie diese Feste besuchen, schon im Vorfeld überlegen, wenn sie etwas trinken, wie sie nach Hause kommen.

„Ziel ist es, dass wir eine Bewusstseinsänderung bei den Autofahrerinnen und Autofahrern bei der mit der Ankündigung bewirken wollen. Es geht uns nicht darum, dass wir jetzt auf der ‚Jagd‘ sind, sondern wir wollen mit unserer Präsenz dazu beitragen, dass ein Umdenken bei den Autofahrerinnen und Autofahrern stattfindet“, sagte Stipsits.