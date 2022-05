Zahl der Infizierten geht weiter zurück

Die Zahl der Neuinfektionen blieb auch am Donnerstag weiterhin zweistellig. 64 neue Coronavirusfälle meldete der Koordinationsstab des Landes. Die Zahl der aktiven Fälle lag damit bei 1.188 Burgenländerinnen und Burgenländern, um 48 Fälle weniger als am Vortag – mehr dazu in 90 Neuinfektionen, 30 Spitalspatienten. Damit setzte sich die Entwicklung der vergangenen Tage auch am Donnerstag weitgehend fort.

Krankenhaus Barmherzige Brüder Eisenstadt

Wieder weniger Spitalspatienten

Auch in den heimischen Spitälern gingen die Zahlen wieder leicht zurück. 28 Covid19-Patientinnen und Patienten wurden am Donnerstag isoliert behandelt, um zwei weniger als am Mittwoch. Davon befanden sich drei in intensivmedizinischer Betreuung, am Vortag waren es noch fünf Patientinnen und Patienten.