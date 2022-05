90 Neuinfektionen, 30 Spitalspatienten

Mit 90 neuen Coronavirusfälle am Mittwoch gab es zwar doppelt so viele Neuinfektionen wie am Dienstag – mehr dazu in 47 Neuinfektionen dennoch blieb der Wert zweistellig. Damit setzte sich der Trend der vergangenen Tage weiter fort. Mit 1.236 aktiv infizierten Personen gab es am Mittwoch um 15 weniger als am Vortag.

Krankenhaus Barmherzige Brüder Eisenstadt

In den burgenländischen Spitälern wurden am Mittwoch 30 CoV-Patientinnen und Patienten isoliert behandelt. Davon befanden sich fünf Burgenländerinnen und Burgenländer in intensivmedizinischer Behandlung.