Acht Männer für Zivilcourage ausgezeichnet

Die Ehrungen fanden am Donnerstagabend im Festsaal der Raiffeisenlandesbank Eisenstadt statt. Die acht Preisträger hatten in den vergangenen zwei Jahren Menschen gerettet oder mitgeholfen, Verbrechen aufzuklären. Einer von ihnen ist zum Beispiel der Pensionist Manfred Hahn. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung eines Verbrechens in Unterfrauenhaid (Bezirk Oberpullendorf) im Juli 2022. Damals war ein 75-jähriger Mann überfallen, ausgeraubt und lebensbedrohlich verletzt worden. Das Opfer liegt seither im Wachkoma.

Hahns Foto führte zur Ergreifung der Täter

Stunden vor der Tat hatte Hahn eine unangenehme Begegnung mit ein paar Ungarn, die sich ihm gegenüber nicht normal verhalten hätten. Daher habe er sie fotografiert und gesagt, er werde das der Polizei melden, erzählte der Pensionist. Die Betroffenen seien dann geflüchtet. Das Foto führte zur Ergreifung der Täter – mehr dazu in Überfall auf Pensionisten: Duo festgenommen und Pensionisten ausgeraubt: Hohe Haftstrafen.

Fasching: Nicht Sheriff spielen

„Es ist uns ganz, ganz wichtig, dass Personen, die Zivilcourage zeigen, Beobachtungen machen und diese Beobachtungen der Polizei melden“, sagte Landespolizeidirektor-Stellvertreter Werner Fasching. Aber man wolle nicht, dass die Beobachter selbst Sheriff spielen und sich vielleicht sogar in Lebensgefahr bringen.

Mord verhindert

Der Systemtechniker Daniel Otero Olivos konnte allerdings gar nicht anders als selber eingreifen. Im Oktober 2020 eskalierte ein Erbstreit in Halbturn. Ein Mann schlug vor diesem Haus mit einem Hammer auf seine Schwester ein – mehr dazu in Halbturn: Versuchter Mord an Schwester und Mordversuch an Schwester: Zwölf Jahre Haft. Otero Olivos kam als Burgenland-Urlauber zufällig dazu und konnte den Angreifer festhalten, bis die Polizei kam. Er war zur rechten Zeit am rechten Ort. Dass er damals vermutlich einen Mord verhindert hat, ist für Otero Olivos ein kleines Wunder: Er komme ja aus Chile, lebe in Linz und sei gerade in diesem Moment in Halbturn gewesen. Gott sei Dank habe er etwas machen können.