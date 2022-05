Luft nach oben beim Recycling-System

1,08 Millionen Tonnen Müll wurden in Österreich im vorigen Jahr gesammelt worden, im Burgenland waren es rund 41.000 Tonnen. Mülltrennen hat im Burgenland eine hohe Priorität und funktioniert daher auch: Etwa zwei Drittel von dem Müll, der in den Haushalten anfällt, wird recycelt. Der Rest wird verbrannt. Die ARA, die Altstoff Recycling Austria AG, will diese Quote aber weiter erhöhen.

Ziel: Jede Verpackung zurück in den Kreislauf

„Mit Kreislaufwirtschaft gegen die Klimakrise“ ist das Motto. Ziel sei es, jede Verpackung wieder zurück in den Kreislauf zu holen, so ARA-Vorstand Harald Hauke. Bis 2025 muss die Recycling-Quote von Kunststoffverpackungen laut EU-Ziel verdoppelt werden – wohl auch deswegen wird das Pfandsystem in Österreich eingeführt.

Ab Jänner: Prämie bei fachgerechter Entsorgung

Aber auch mit digitalen Lösungen will die ARA noch mehr Recycling in Österreich schaffen. So soll es ab Jänner 2023 eine App geben, über die man bei fachgerechter Entsorgung eine Prämie bekommt.