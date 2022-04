56 Neuinfektionen, drei Todesfälle

2.988 Menschen waren im Burgenland am Freitag noch mit dem Coronavirus infiziert – um 145 Personen weniger als am Vortag – mehr dazu in 302 Neuinfektionen und zwei Todesfälle. Am Freitag wurden 56 neue Coronavirusfälle gemeldet. Das Burgenland hat außerdem drei weitere Todesfälle zu beklagen. Eine 88-jährige Frau und ein 72-jähriger Mann aus dem Bezirk Eisenstadt sowie ein 82-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl sind im Zusammenhang mit Covid19 verstorben.

ORF

Situation in Spitälern bleibt weitgehend stabil

In den heimischen Spitälern blieb die Lage auch am Freitag weiterhin annähernd unverändert – mehr dazu in Lage in Spitälern entspannt sich. 103 Covid19-Patientinnen und Patienten mussten auf den Isolationsstationen betreut werden. Davon befanden sich acht in intensivmedizinischer Behandlung.