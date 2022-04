PH Burgenland: Solidaritätslied für Ukraine

„Pray for peace – Stop the war in Ukraine“ ist ein Projekt der phband und entstand in Zusammenarbeit mit Adolf Ch. Selinger (Text), Thomas J. Steiner (Musik/Arrangement) und Stefan Meller (Video). Mitgesungen haben auch Direktorin Sabine Weisz sowie Vizerektor Herbert Gabriel.

„Diese musikalische Initiative ist ein wunderschönes, öffentliches Zeichen für den Frieden, das hier gemeinsam mit unseren Studierenden, Lehrenden und Mitarbeiter_innen gesetzt wurde und Hoffnung gibt“, so Sabine Weisz.

(Sendungshinweis: „Radio Burgenland Nachmittag“ und „Burgenland heute“, 13.04.2022)